No Japão, Lula é recebido por família imperial e se encontra com empresários de exportação de carne

No segundo dia da viagem ao Japão, o presidente Lula foi recebido pela família imperial em uma cerimônia de boas-vindas. Depois, ele se encontrou com empresários ligados à exportação de carne. Na reunião, Lula falou que os negócios com o Japão podem ser ampliados em vários setores. A curto prazo, o objetivo é acabar com as restrições que impedem a entrada da carne brasileira no país.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!