No Pará, Lula destaca a importância do estado sediar a COP 30 em novembro

O presidente Lula cumpriu agendas em duas cidades do Pará nesta sexta (14) e falou sobre a importância do estado sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em novembro. No segundo dia em Belém, o governante visitou as obras do Parque da Cidade, que recebe boa parte da programação da COP 30, e participou da cerimônia de divulgação de novos investimentos para a conferência nas áreas de infraestrutura e meio ambiente.



