Nova lei obriga síndicos a denunciar casos de violência em condomínios do RJ

Uma nova lei obriga síndicos de condomínios residenciais e comerciais do Rio de Janeiro a denunciar casos de violência que ocorram nos edifícios da cidade. A medida, que é novidade do município, visa proteger mulheres, idosos, crianças, adolescentes e amplia a proteção também aos animais. A medida pode ajudar a reduzir os índices de violência contra mulheres. Mais de 27 mil casos foram denunciados em 2025 no Brasil.



