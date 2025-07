A nova tarifa social de energia elétrica entra em vigor neste sábado (5), para famílias inscritas no CadÚnico, do governo federal, e que tenham consumo de até 80 kwh por mês. As com renda de meio a um salário mínimo, com consumo de até 120 kwh por mês, terão desconto na fatura. Também serão contemplados idosos a partir de 65 anos e pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, BPC.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!