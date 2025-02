Novas tarifas impostas pelos EUA ao México, Canadá e China começam a valer neste sábado (1º)

Começaram a valer neste sábado (1º) as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao México, Canadá e China. O Canadá disse que foi informado pela Casa Branca sobre a nova política comercial e que os efeitos serão sentidos já na semana que vem. O presidente Donald Trump aplicou uma tarifa de 25% para produtos importados do Canadá e do México, e para a China a tarifa é de 10%.