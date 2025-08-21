Novos ataques russos contra a Ucrânia deixam pelo menos três mortos e 34 feridos

Novos ataques russos contra a Ucrânia deixaram pelo menos três mortos e 34 feridos nas últimas 24 horas. Segundo a força aérea ucraniana, Moscou lançou 93 drones na madrugada. As defesas conseguiram derrubar 62 drones e um míssil. Mas o restante atingiu 20 regiões do país. As autoridades ainda avaliam os estragos dessa nova escalada na guerra entre Rússia e Ucrânia.



