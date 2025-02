Novos presidentes, Hugo Motta e Davi Alcolumbre dão início ao ano legislativo do Congresso

Os novos presidentes do Senado e da Câmara deram início, nesta segunda (3), ao ano legislativo no Congresso. David Alcolumbre e Hugo Motta estavam acompanhados do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, e do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que entregou uma mensagem enviado pelo presidente Lula. Assuntos econômicos vão dominar o início dos trabalhos no Congresso Nacional. Antes de mais nada, os parlamentares precisam aprovar o orçamento de 2025, que não foi finalizado no ano passado.