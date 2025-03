Número de apreensões de medicamento para diabetes no aeroporto de Guarulhos já supera a de 2024

O número de apreensões de um emagrecedor no aeroporto de Guarulhos neste ano já superou todas as apreensões de 2024. O medicamento, também usado para o tratamento de diabetes, tem o uso permitido no Brasil, mas ainda não é comercializado oficialmente pelo laboratório. O medicamento vendido pelos contrabandistas costuma entrar no país por voos internacionais.



