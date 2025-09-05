Logo R7.com
Número de mortos em acidente com bondinho elétrico em Portugal sobe para 16

Dois brasileiros estão entre os mais de 20 feridos

JR na TV|Do R7

Subiu para 16 o número de mortos no acidente com o bondinho elétrico, em Portugal. Cinco eram portugueses, oito estrangeiros. A polícia afirmou que as outras três vítimas ainda não foram identificadas. Dois brasileiros estão entre os mais de 20 feridos. As causas do acidente ainda são investigadas.  

A primeira vítima que teve a identidade revelada foi o português André Marques, de 40 anos, que trabalhava como guarda-freio do bondinho. Entre os mortos e feridos, também havia estrangeiros de pelo menos 10 países. Dois brasileiros, um homem e uma mulher foram encaminhados ao hospital e sobreviveram. Eles não tiveram os nomes divulgados.  

A área segue isolada e parte dos destroços começou a ser removida. Próximo dali moradores e turistas foram prestar homenagens às vítimas. Alguns se emocionaram. Durante todo o dia, esse foi o cenário no local do acidente: agentes da polícia judiciária fizeram a perícia nos destroços do bondinho que bateu contra o prédio e em outro bondinho que estava pronto para subir aqui no elevador da Glória. Existe a suspeita de falta de manutenção. O Ministério Público também abriu um inquérito. A empresa de transportes públicos de Lisboa disse que a manutenção desses veículos que começaram a operar em 1885 - foi terceirizada e abriu uma investigação interna. Outros três elevadores que funcionam em Lisboa foram fechados para inspeção de segurança. 


  • Morte
  • Portugal
  • Presidente
  • Solidariedade
  • Tragédia

