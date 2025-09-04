Número de mortos já passa de 2.200 em terremoto no Afeganistão

Já passam de 2,2 mil os mortos no terremoto do Afeganistão. Quatro dias depois do tremor, as equipes de resgate ainda enfrentam dificuldades para chegar aos povoados soterrados nos deslizamentos de terra. Autoridades acreditam que o número de mortos ainda pode aumentar. O terremoto alcançou a magnitude 6° na escala que vai até 10° e deixou quase 4 mil feridos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!