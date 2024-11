Número de universitários com deficiência cresce mais de 200% em dez anos no Brasil

Em dez anos, o número de estudantes universitários com algum tipo de deficiência cresceu mais de 200%. Hoje, mais de 90 mil alunos com essa condição cursam faculdade. Boa parte deles optou pelo ensino à distância. De acordo com o último censo da educação, entre os estudantes com deficiência, a maioria tem uma limitação física. Em seguida, baixa visão, deficiência intelectual, transtorno do espectro autista e deficiência auditiva.