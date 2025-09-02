Oito toneladas de barricadas são removidas pela PM em operação contra traficantes do Rio de Janeiro

Oito toneladas de barricadas foram removidas pela Polícia Militar, nesta terça-feira (2), durante uma operação contra traficantes no Morro da Mangueira, na zona norte do Rio de Janeiro. Mais de 3,5 mil toneladas desses obstáculos foram retiradas de comunidades do estado em 2025. Para dificultar a entrada dos policiais, traficantes incendiaram algumas das barricadas. As estruturas foram encontradas em vinte e oito pontos do Morro da Mangueira.