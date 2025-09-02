Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Oito toneladas de barricadas são removidas pela PM em operação contra traficantes do Rio de Janeiro

Operação contra criminosos resulta em alto custo aos cofres públicos

JR na TV|Do R7

Oito toneladas de barricadas foram removidas pela Polícia Militar, nesta terça-feira (2), durante uma operação contra traficantes no Morro da Mangueira, na zona norte do Rio de Janeiro. Mais de 3,5 mil toneladas desses obstáculos foram retiradas de comunidades do estado em 2025. Para dificultar a entrada dos policiais, traficantes incendiaram algumas das barricadas. As estruturas foram encontradas em vinte e oito pontos do Morro da Mangueira. 

 

Baldes foram usados para apagar o fogo e um maçarico cortou trilhos de ferrovia colocados como obstáculos. Uma retroescavadeira também ajudou na ação. A construção de barreiras é uma tática dos criminosos para controlar a entrada e a saída nos territórios dominados, além de dificultar as operações policiais. 



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Ações
  • Bahia (Estado)
  • Norte
  • PM (Polícia Militar)
  • Polícia
  • PM (Polícia Militar)
  • Rio de Janeiro (Estado)
  • Série

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.