Oito toneladas de barricadas são removidas pela PM em operação contra traficantes do Rio de Janeiro
Operação contra criminosos resulta em alto custo aos cofres públicos
Oito toneladas de barricadas foram removidas pela Polícia Militar, nesta terça-feira (2), durante uma operação contra traficantes no Morro da Mangueira, na zona norte do Rio de Janeiro. Mais de 3,5 mil toneladas desses obstáculos foram retiradas de comunidades do estado em 2025. Para dificultar a entrada dos policiais, traficantes incendiaram algumas das barricadas. As estruturas foram encontradas em vinte e oito pontos do Morro da Mangueira.
Baldes foram usados para apagar o fogo e um maçarico cortou trilhos de ferrovia colocados como obstáculos. Uma retroescavadeira também ajudou na ação. A construção de barreiras é uma tática dos criminosos para controlar a entrada e a saída nos territórios dominados, além de dificultar as operações policiais.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas