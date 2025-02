Onda de calor: veja como fica o tempo pelo Brasil nesta terça (18)

O deslocamento da frente fria em alto mar aumenta o risco de temporais em cidades do norte do Rio Grande do Sul e entre Santa Catarina e Paraná. No Vale do Itajaí, a situação é de perigo. Em São Paulo, as temperaturas podem bater novos recordes. Há alerta para temporais a qualquer hora em Florianópolis, Natal e Manaus.



