Ônibus de torcida organizada do Bahia tomba na estrada a caminho de Recife (PE)

O ônibus de uma torcida organizada do Bahia tombou na estrada a caminho de Recife (PE). O veículo transportava 50 torcedores, que assistiriam ao jogo contra o Sport. Segundo testemunhas, cerca de dez pessoas ficaram feridas, nenhuma em estado grave. As causas do acidente estão sendo investigadas.



