Operação contra facção criminosa no Complexo de Israel, no RJ, provoca intensos tiroteios

A terça-feira (10) começou caótica no Rio de Janeiro. Uma operação contra uma facção criminosa, no complexo de Israel, provocou intensos tiroteios. Quatro pessoas foram baleadas e 20 suspeitos foram presos. Entre eles, um militar do exército. A operação de hoje foi resultado de sete meses de investigação e teve como foco prender suspeitos, sem antecedentes criminais, que participavam ativamente do tráfico no complexo de Israel. Segundo a investigação, o grupo é comandado pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão.



