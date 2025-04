Operação contra facção criminosa prende seis suspeitos e apreende quatro menores, no Rio

A polícia prendeu seis suspeitos e apreendeu quatro menores em uma operação para conter o avanço do Comando Vermelho em áreas da zona oeste do Rio de Janeiro, antes dominadas por milícias. Durante a ação, foram apreendidas drogas, incluindo 40 tabletes de maconha, armas, munições e explosivos, enquanto um motociclista fugiu do cerco. Autoridades alertam que os criminosos exploram serviços ilegais e recrutam adolescentes, que rapidamente retornam às ruas. A operação suspendeu atividades em sete escolas e duas unidades de saúde.



