Operação da polícia de GO mira quadrilha que compra carros em leilões para lavar dinheiro do tráfico

Uma operação da Polícia Civil de Goiás mirou uma quadrilha que comprava carros em leilões para lavar dinheiro do tráfico de drogas. O grupo movimentou cerca de R$ 5 milhões em dois anos. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, em Goiânia. Em um dos endereços, policiais encontraram uma pistola e pacotes de cocaína escondidos no forro do teto. O imóvel pertence ao chefe do esquema, que usava a família e amigos para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. A Justiça determinou a apreensão de carros que estavam com a quadrilha, avaliados em R$ 2 milhões. A investigação apontou que os criminosos estavam no processo de abertura de uma revendedora de carros adquiridos com o dinheiro do tráfico de drogas.



