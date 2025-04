Operação em Goiás apreende meia tonelada de cocaína que vinha da Bolívia

Em uma operação conjunta, a Polícia Federal e a Polícia Militar de Goiás apreenderam 500 kg de cocaína de origem boliviana em Santa Rita do Araguaia. Dois homens, um venezuelano e um boliviano, foram presos em flagrante. Esta foi a segunda grande apreensão durante o feriado; uma carga semelhante foi descoberta em um caminhão em Goiânia. Ambas as cargas vieram da Bolívia e eram transportadas para Goiás.



