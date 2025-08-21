Operação mira quadrilha de fraudes no financiamento de carros no Rio de Janeiro

Uma quadrilha conseguiu um empréstimo para comprar mais de 70 carros, não pagou o financiamento e desapareceu. A polícia suspeita que milicianos, do Rio de Janeiro, estariam por trás da empresa de fachada que provocou o prejuízo de quase R$ 6 milhões. Os veículos foram comprados em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas, segundo a polícia, a empresa responsável pela compra era de fachada e usou documentos falsos na negociação.



