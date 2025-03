Outono começa nesta quinta (20); saiba como fica o tempo

As previsões meteorológicas indicam frio no Sul e muita chuva entre o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. O ar frio vai derrubar as temperaturas e pode voltar a gear nos pontos mais altos da Serra Catarinense. O outono começa às 6h01 pelo horário de Brasília. E apesar desse início mais fresco nas regiões Sul e Sudeste, as temperaturas devem ficar acima da média em praticamente todo o país ao longo da estação, com destaque para Mato Grosso do Sul; interior de São Paulo e de Minas Gerais; Goiás e Mato Grosso.



