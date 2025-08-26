Padre é preso suspeito de abusar sexualmente de crianças e adolescentes em Cascavel (PR)
Os crimes teriam começado há 15 anos
Um padre de 41 anos foi preso em Cascavel, no Paraná, suspeito de abuso sexual de adolescentes que participavam de atividades religiosas, e de jovens em situação de vulnerabilidade. Os crimes teriam começado há 15 anos e a polícia investiga se foram encobertos por outro religioso. A vítima era seminarista. Ele contou à polícia que os abusos teriam acontecido entre 2012 e 2013. O arcebispo falecido teria conhecimento das denúncias contra o padre preso, este fim de semana, mas teria acobertado o caso. O religioso foi detido na casa da mãe dele. Foram apreendidos equipamentos eletrônicos e o celular do suspeito. Segundo a polícia, os supostos abusos aconteceram quando as vítimas eram menores de idade. O padre estaria tentando contato com as vítimas para atrapalhar as investigações. Falando sobre as evidências que levaram a prisão do suspeito sobre a investigação. A arquidiocese de Cascavel também iniciou uma investigação assim que as denúncias. Se os crimes forem comprovados, o padre será desligado da igreja.
