Padre é preso suspeito de abusar sexualmente de crianças e adolescentes em Cascavel (PR)

Um padre de 41 anos foi preso em Cascavel, no Paraná, suspeito de abuso sexual de adolescentes que participavam de atividades religiosas, e de jovens em situação de vulnerabilidade. Os crimes teriam começado há 15 anos e a polícia investiga se foram encobertos por outro religioso. A vítima era seminarista. Ele contou à polícia que os abusos teriam acontecido entre 2012 e 2013. O arcebispo falecido teria conhecimento das denúncias contra o padre preso, este fim de semana, mas teria acobertado o caso. O religioso foi detido na casa da mãe dele. Foram apreendidos equipamentos eletrônicos e o celular do suspeito. Segundo a polícia, os supostos abusos aconteceram quando as vítimas eram menores de idade. O padre estaria tentando contato com as vítimas para atrapalhar as investigações. Falando sobre as evidências que levaram a prisão do suspeito sobre a investigação. A arquidiocese de Cascavel também iniciou uma investigação assim que as denúncias. Se os crimes forem comprovados, o padre será desligado da igreja.



