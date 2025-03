Países estudam retaliar os EUA com taxas após anúncio de tarifas sobre carros importados

Parceiros comerciais dos Estados Unidos estudam aplicar tarifas em resposta ao anúncio de Donald Trump, de que vai taxar os carros importados ao país. De acordo com as projeções do governo, a tarifa de 25% sobre carros, autopeças e caminhões leves importados vai injetar o equivalente a mais de R$ 5 trilhões na economia americana. Já a indústria automotiva prevê que a medida deva aumentar o preço dos automóveis em 10%. Entre os maiores fornecedores no setor estão México, Canadá, Japão, Coreia do Sul e Alemanha. Juntos, os países respondem por 75% das importações americanas de veículos.



