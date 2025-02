Países europeus já admitem enviar tropas para garantir a segurança da Ucrânia. Líderes do continente fizeram uma reunião de emergência na França, nesta segunda (17), depois que Donald Trump iniciou, na semana passada, negociações com a Rússia para o fim da guerra. Autoridades europeias e ucranianas temem ficar de fora das discussões.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!