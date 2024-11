Palmeiras bate Corinthians nos pênaltis e conquista o título do Campeonato Paulista feminino

No futebol feminino, o Palmeiras superou o Corinthians e conquistou o título do Campeonato Paulista. Amanda Gurierrez abriu o placar para o Verdão e, ainda no primeiro tempo, Dudinha ampliou. No começo da segunda etapa, Yayá, de cabeça, marcou para o Corinthians. A decisão foi para os pênaltis. Foi quando brilhou a estrela da goleira palmeirense Tapia.