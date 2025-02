Palmeiras e São Paulo apresentam novos reforços para a temporada

Palmeiras e São Paulo apresentaram, nesta segunda (3), novos reforços para a temporada. O meio-campo Emiliano Martínez, já jogou pela seleção do Uruguai e estava no futebol dinamarquês. O atleta já se colocou à disposição do técnico Abel Ferreira para jogar o clássico. Já o São Paulo trouxe o lateral-direito português Cédric Soares. O novo camisa 6 disse que o contrato de apenas três meses não é um problema.