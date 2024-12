Palmeiras tenta alcançar Botafogo e conquistar o Campeonato Brasileiro pela 13ª vez na história

Dez jogos encerram o Campeonato Brasileiro de 2024 neste domingo (8). O último jogo do Palmeiras no ano é também o mais importante da temporada: vale o título do Brasileirão. A três pontos do líder Botafogo, o time paulista precisa vencer o Fluminense jogando em casa e torcer pela vitória do rival São Paulo contra o Botafogo, no Rio de Janeiro.