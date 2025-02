Pariquera-Açu (SP) decreta estado de emergência após forte chuva

No interior de São Paulo, o município de Pariquera-Açu decretou estado de emergência após uma forte chuva. O temporal transformou ruas em rios e muitos motoristas ficaram cercados pela água, que também invadiu casas e lojas. As estradas que dão acesso à cidade foram interditadas. As chuvas na manhã deste sábado (8) ultrapassaram em poucas horas todo o volume previsto para o mês de fevereiro.