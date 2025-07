Parlamentares apostam na diplomacia do governo brasileiro para reverter a taxação imposta por Trump

Um dia depois das novas tarifas impostas por Trump, políticos traçam estratégias para amenizar os prejuízos ou até reverter a taxação anunciada pelo governo americano. Parlamentares apostam na capacidade diplomática do governo brasileiro para que Donald Trump desista da taxação. A Lei da Reciprocidade, que devolve a mesma tarifa de 50%, recairia sobre setores específicos, como na quebra de patentes de medicamentos e na cobrança adicional sobre lucros e dividendos de empresas americanas que atuam no Brasil.



