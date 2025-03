Parlamentares lançam bombas de fumaça e acendem sinalizadores na Assembleia Nacional da Sérvia

Parlamentares lançaram bombas de fumaça e acenderam sinalizadores na Assembleia Nacional da Sérvia. A confusão aconteceu após uma discussão entre parlamentares do governo e da oposição, no país que fica no sudoeste da Europa. A fumaça tomou conta do espaço. O país sofre uma onda de manifestações anticorrupção. Os protestos aumentaram depois que o teto de uma estação de trem desabou e matou 15 pessoas há quatro meses.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!