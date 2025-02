Partido conservador vence as eleições na Alemanha e negocia formação do novo governo

O partido conservador União Democrática Cristã venceu as eleições na Alemanha. Friedrich Merz teve 28,6% dos votos e agora negocia a formação do governo. Atrás dele, o partido da direita nacionalista, com 20,9%. Já o partido Social Democrata, de esquerda, teve o pior desempenho da história e recebeu apenas 16,4% dos votos. Cerca de 61 milhões de pessoas estavam aptas a votar. Apesar do voto não ser obrigatório no país, 83% compareceram às urnas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!