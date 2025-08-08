Passarelas formadas por cordas viram solução para atropelamentos de animais em rodovias no RS
As estruturas reduziram os acidentes e ajudaram a preservar espécies em extinção
Passarelas formadas por cordas viraram uma solução para os constantes atropelamentos de animais que cruzam as rodovias, no Rio Grande do Sul. As estruturas reduziram os acidentes e ajudaram a preservar espécies em extinção. 20 passagens de fauna foram instaladas em trechos críticos, suscetíveis a atropelamentos. Depois de quase três anos, o programa já registra avanços no uso das estruturas pelos animais. Só entre setembro de 2024 e maio deste ano, foram feitos mais de 4.100 mil registros de mamíferos.
