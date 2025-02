A terceira rodada do Campeonato Paulista teve emoção até os últimos segundos. No clássico desta quarta (22), Palmeiras decidiu o jogo contra o Santos nos acréscimos, quando fechou o placar em 2 a 1. Na disputa do Novorizontino contra a Inter de Limeira, a mesma sensação de virada: no minuto final, Alex Sandro empatou para a Inter e definiu o 1 a 1.