Paulo Cupertino é condenado a 98 anos de prisão pela morte do ator Rafael Miguel e seus pais

Após anos de espera, Paulo Cupertino foi condenado a 98 anos de prisão. Em dois dias de julgamento, sete jurados ouviram testemunhas, familiares e peritos. A condenação encerra um processo que se arrastava desde 2019. Durante três anos, Paulo Cupertino foi um dos homens mais procurados do país, e também esteve na lista da Interpol. Foi capturado em 2022, em um hotel, aqui na Zona Sul de São Paulo. Em 2019, o ator Rafael Miguel foi junto com os pais até a casa da namorada, Isabela. Segundo a polícia, o pai de Isabela, Paulo Cupertino, não aceitava o relacionamento e recebeu a família a tiros.



