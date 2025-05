Pela 9ª rodada do Brasileirão, Vasco vence o Fortaleza em São Januário

Com transmissão simultânea pela RECORD, R7 e PlayPlus, o Vasco venceu de maneira convincente o Fortaleza por 3 a 0, em São Januário. O resultado começou a ser construído logo no início da partida, quando o time carioca fez o gol mais rápido do Brasileirão até aqui, com menos de 3 minutos. Veja!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!