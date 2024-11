Pequena corintiana que tem coração do lado direito ganha camisa personalizada

Uma pequena torcedora, fanática por futebol, ganhou um presentão de um dos maiores clubes brasileiros: uma camisa oficial personalizada. Na peça, o escudo do time mudou de lado por um motivo muito especial. O amor de Mirella pelo Corinthians bate forte, mas do lado direito do peito, onde fica o coração da garota. A família só descobriu a condição durante um exame, quando ela tinha 6 anos.