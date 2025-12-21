Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Perseguição no Morumbi: assaltantes roubam farmácia e trocam tiros com a polícia na zona sul de SP

Um suspeito morreu e uma vítima foi atingida na perna, mas estado de saúde é considerado estável

JR na TV|Do R7

  • Google News

Os moradores da região do Morumbi, bairro nobre de São Paulo, presenciaram uma perseguição envolvendo quatro assaltantes e a Polícia Militar durante a tarde deste sábado (20). Os bandidos invadiram uma farmácia e levaram canetas emagrecedoras, cosméticos e um relógio de marca. A polícia foi acionada no local e o conflito se iniciou na Avenida Morumbi. Durante a troca de tiros, um dos suspeitos acabou sendo atingido e morto. Um pedestre acabou ferido após um disparo acertar sua perna, mas seu estado de saúde é estável. Os demais assaltantes conseguiram fugir depois que a perseguição se estendeu até a comunidade de Paraisópolis.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • jornal-da-record

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.