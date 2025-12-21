Perseguição no Morumbi: assaltantes roubam farmácia e trocam tiros com a polícia na zona sul de SP
Um suspeito morreu e uma vítima foi atingida na perna, mas estado de saúde é considerado estável
Os moradores da região do Morumbi, bairro nobre de São Paulo, presenciaram uma perseguição envolvendo quatro assaltantes e a Polícia Militar durante a tarde deste sábado (20).
Os bandidos invadiram uma farmácia e levaram canetas emagrecedoras, cosméticos e um relógio de marca. A polícia foi acionada no local e o conflito se iniciou na Avenida Morumbi. Durante a troca de tiros, um dos suspeitos acabou sendo atingido e morto. Um pedestre acabou ferido após um disparo acertar sua perna, mas seu estado de saúde é estável. Os demais assaltantes conseguiram fugir depois que a perseguição se estendeu até a comunidade de Paraisópolis.
