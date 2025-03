Pesquisa: 74% dos brasileiros concordam com ampliação da isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pelo Jornal da Record, mostra que 74% dos brasileiros concordam com a ampliação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. O Congresso Nacional deve começar a discutir esse projeto de lei a partir de abril. A proposta do governo precisa ser aprovada até o final deste ano para valer a partir de 2026.



