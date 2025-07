Pesquisa mostra mudança de hábito de consumo de alimentos dos brasileiros

Uma pesquisa obtida com exclusividade pelo Jornal da Record mostra que os ovos ultrapassaram a carne como a proteína mais consumida pelos brasileiros. O levantamento com 2 mil entrevistados apontou que 89% consomem ovos, contra 87% que ainda compram carne. A mudança de hábito é consequência da alta nos preços dos alimentos, que afetou a alimentação de 64% dos consumidores, especialmente nas classes mais baixas.



