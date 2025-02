Pesquisa mostra que 91% dos brasileiros gostariam de ver Neymar jogando pelo seu time

O Real Time Big Data realizou uma pesquisa para saber a opinião do brasileiro sobre o retorno do Neymar. A maioria dos entrevistados se mostraram empolgados para vê-lo atuar não só pelo Santos, mas pela seleção brasileira. Dentre os 1.500 entrevistados, 74% acreditam que a volta dele é boa para o futebol do país, e mais da metade crê que o atacante pode voltar a jogar em alto nível. Cerca de 91% gostariam de vê-lo jogar no time de coração.