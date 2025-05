Pesquisa revela se brasileiros aprovaram Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira

A pesquisa Real Time Big Data, encomendada pela RECORD, perguntou se os brasileiros aprovam a contratação do técnico Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira. 58% dos entrevistados responderam que sim, enquanto 36% não aprovaram o novo treinador do Brasil. Veja!



