Pesquisadores descobrem pinturas com mais de 100 anos em edifício histórico de Santos (SP)

Durante a restauração de um edifício histórico em Santos, no litoral de São Paulo, os pesquisadores descobriram pinturas com mais de cem anos. O prédio, inaugurado em 1913 e com arquitetura de influência portuguesa, será transformado em museu, que vai guardar objetos históricos, como uma edição do livro "Os Lusíadas", de 1880 doada por Dom Pedro II. Veja na reportagem.



