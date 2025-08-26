Pessoas que aguardavam atendimento em unidade de saúde agridem enfermeiro e bombeiro, em Goiânia

Pessoas que aguardavam atendimento em uma unidade de saúde agrediram um enfermeiro e um bombeiro, em Goiânia. O tumulto começou depois que uma vítima de acidente de trânsito passou à frente de outros pacientes menos graves. As imagens feitas com celular registraram os gritos e as agressões contra os profissionais de saúde. A polícia diz que dois homens e duas mulheres foram presos depois de invadirem a sala de classificação de risco. O grupo teria se revoltado porque uma vítima de acidente de trânsito recebeu prioridade no atendimento de emergência, como prevê o protocolo médico. Durante a confusão, um enfermeiro foi alvo de ofensas raciais e homofóbicas. Um bombeiro também foi xingado e agredido, enquanto parte do mobiliário da recepção era destruída. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, em 2023, mais de 60% dos profissionais entrevistados relataram terem sido vítimas de algum tipo de violência no ambiente de trabalho. Já de acordo com o Conselho Federal de Medicina, 12 médicos são vítimas de violência em unidades de saúde, por dia, em todo o país. O número é baseado em boletins de ocorrência registrados no ano passado. Ainda sobre a confusão em Goiânia, um celular funcional chegou a ser furtado, mas foi recuperado pela polícia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente que deu início à briga tinha apenas um corte no dedo e já havia sido atendido. Eles permanecem presos e foram autuados por injúria racial, agressão, furto e desacato.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!