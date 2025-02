Petrobras registra queda de 70% no lucro de 2024; prejuízo foi de R$ 17 bilhões no quarto trimestre

A Petrobras divulgou, nesta quinta (27), o balanço de 2024. O lucro da empresa caiu 70%. O prejuízo, no quarto trimestre do ano passado, foi de R$ 17 bilhões. Para a presidente da estatal, Magda Chambriard, o resultado foi influenciado pela disparada do dólar, pela queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional e pela redução das margens de lucro sobre o diesel.



