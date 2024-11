PF cumpre mandados contra suspeitos de envolvimento na venda de sentenças judiciais

A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e prisão relacionados a um caso suspeito de venda de sentenças judiciais. Foram realizados 23 mandados em Cuiabá, incluindo a prisão do lobista Andreson de Oliveira Gonçalves. A operação envolve assessores e chefes de gabinetes do STJ. O caso foi iniciado após a morte do advogado Roberto Zampieri, que tinha mensagens sobre o esquema contidas em seu celular. Desembargadores do TJ-MT também estão sendo investigados.