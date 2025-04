PF faz operação contra supostos desvios de verbas da saúde em cidades do interior de SP

A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em cidades do interior de São Paulo. A ação faz parte de uma investigação que apura supostos desvios de recursos destinados à saúde. Foram cumpridos 28 mandados em endereços de 12 cidades do interior paulista e em uma da Bahia. A investigação apura o suposto desvio de recursos destinados à saúde em Sorocaba (SP). As equipes da operação estiveram na casa e no gabinete do prefeito Rodrigo Manga, na Secretaria de Saúde e em endereços ligados a um empresário. Em um dos locais, foram encontrados 860 mil reais no porta-malas de um veículo e armas. A Justiça autorizou o bloqueio de R$ 20 milhões.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!