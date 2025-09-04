PF faz operação para prender grupo criminoso que recrutava as chamadas 'mulas do tráfico'

A Polícia Federal fez uma operação para prender um grupo criminoso, que recrutava as chamadas "mulas do tráfico", que embarcavam em pelo menos três aeroportos do país. No Rio Grande do Sul, uma mulher - considerada chefe da quadrilha - foi presa. A droga, geralmente, era engolida em cápsulas por pessoas contratadas pela quadrilha. O aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, era um dos caminhos usados pelos criminosos para enviar cocaína até a Europa.

"Identificamos que eles fizeram uma duas, três viagens. O que motiva essas pessoas a arriscarem a vida e o que motiva a passar por uma fiscalização cada vez mais difícil em Viracopos é a necessidade financeira", disse o delegado Edson Geraldo de Souza.

A investigação começou depois que uma das chamadas "mulas do tráfico" foi presa, em Viracopos, em setembro de 2023. Ela havia ingerido cápsulas e também levava a droga presa às pernas. No total, mais de meio quilo de cocaína. A partir desse flagrante, a PF descobriu o envolvimento do grupo em sete casos anteriores.

As prisões foram feitas, quando as "mulas" tentavam embarcar nos aeroportos de Guarulhos, Fortaleza, e Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Em outros dois casos, suspeitos foram detidos ao chegar à França e à Suíça.

