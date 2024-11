PF intensifica combate ao garimpo ilegal na terra indígena Munduruku, no Pará

A Polícia Federal intensificou o combate ao garimpo ilegal na terra indígena Munduruku, no Pará. O desafio é identificar quem financia as atividades clandestinas na região. Desde o início da operação, foram aprendidos mais de 20 mil litros de combustível, além de motores, maquinários e equipamentos de internet. Balsas usadas na extração do ouro foram desativadas. O Ibama aplicou mais de R$ 9 milhões em multas.