PF investiga suposto vazamento de informações sobre megaoperação contra o crime organizado

Oito dos quatorze alvos da megaoperação da Polícia Federal não foram localizados e seguem foragidos, gerando suspeitas de possível vazamento de informações. A ação mobilizou 1.400 agentes simultaneamente em oito estados, mas apenas seis das pessoas procuradas foram presas. Durante as buscas, foram encontrados computadores ligados em endereços vazios e saques de fundos que seriam usados para lavagem de dinheiro da organização criminosa.