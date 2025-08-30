PF investiga suposto vazamento de informações sobre megaoperação contra o crime organizado
Oito dos quatorze alvos de prisão não foram encontrados durante a operação da Polícia Federal
Oito dos quatorze alvos da megaoperação da Polícia Federal não foram localizados e seguem foragidos, gerando suspeitas de possível vazamento de informações. A ação mobilizou 1.400 agentes simultaneamente em oito estados, mas apenas seis das pessoas procuradas foram presas. Durante as buscas, foram encontrados computadores ligados em endereços vazios e saques de fundos que seriam usados para lavagem de dinheiro da organização criminosa.
Para evitar vazamentos, a PF planeja essas operações com sigilo extremo, antecipação e logística detalhada, envolvendo equipes de diferentes estados, que recebem informações sobre alvos e endereços apenas poucas horas antes da ação. A investigação sobre a suspeita de vazamento será conduzida sob sigilo. Paralelamente, o presidente Lula comentou sobre a fraude no setor de combustíveis em entrevista a uma rádio mineira.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas