PGR se posiciona contra a presença de policiais federais dentro da casa de Bolsonaro

A procuradoria-geral da República se posicionou contra a presença de policiais federais dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O procurador Paulo Gonet avaliou que não se justificam medidas mais duras além da prisão domiciliar, mas recomendou que Bolsonaro mantenha a área externa da residência desobstruída para eventuais ações da polícia.