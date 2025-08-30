PGR se posiciona contra a presença de policiais federais dentro da casa de Bolsonaro
Procurador-geral considera desnecessária a presença de policiais antes do julgamento de Bolsonaro
A procuradoria-geral da República se posicionou contra a presença de policiais federais dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O procurador Paulo Gonet avaliou que não se justificam medidas mais duras além da prisão domiciliar, mas recomendou que Bolsonaro mantenha a área externa da residência desobstruída para eventuais ações da polícia.
No documento, Gonet reconhece a possibilidade de fuga devido à descoberta de um pedido de asilo na Argentina. A decisão final sobre a instalação de policiais na residência cabe ao ministro Alexandre de Moraes.
