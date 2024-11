Piloto morre após queda de avião agrícola em fazenda no interior de Goiás

Na manhã desta quarta (20), um avião agrícola caiu em uma fazenda em Quirinópolis, no interior de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros e a concessionária de energia elétrica do estado, a aeronave de pequeno porte encostou em um cabo de para-raios antes de cair. Apenas o piloto João Adolpho Pontes Santana Branco, de 28 anos, estava no avião e morreu no local. A empresa, dona do avião, lamentou o ocorrido.